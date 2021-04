NieR Replicant ver.1.22474487139... est Gold, du contenu supplémentaire teasé

Nous avons été ravis de pouvoir vous en parler il y a quelques jours, et nous imaginons l'excitation des joueurs qui ont envie de (re)découvrir le chef-d'oeuvre incompris de Yoko Taro et Cavia avec une meilleure allure. Et tant mieux, car il devrait être à l'heure.

À voir aussi : NieR Replicant fait péter le gameplay et la bonne musique

NieR Replicant ver.1.22474487139... en a fini avec son développement. Yosuke Saito, son producteur, vient de déclarer que cette nouvelle version de NieR, paru initialement en 2010 sur PS3 et Xbox 360, était passé Gold. Et il n'a pas pu s'empêcher de saupoudrer l'annonce d'un peu de mystère.

Remettant en selle un tweet datant d'il y a 4 ans, il a ainsi déclaré :

Nier Replicant v1.22 est passé Gold (depuis un moment) ! Une fois que le contenu téléchargeable (gratuit cette fois) aura été approuvé, nous pourrons faire une pause. Je vous prie de rester à l'écoute concernant l'annonce des contenus en DLC et leur date de sortie ! On prend les réservations ! Achetez-le !

On pourrait imagine que Saito fait référence au seul DLC qui avait été proposé à l'origine, The World of Recycled Vessel, qui offrait une version rajeunie de papa NieR devant batailler dans 15 environnements bourrés d'ennemis pour débloquer des éléments cosmétiques. Mais vu la tournure de phrase, pourquoi ne pas rêver plus grand et penser que d'autres surprises guettent, comme une skin du protagoniste plus âgé et devant protéger non plus sa soeur mais sa fille ? Ou même de quoi lier de façon plus évidente à NieR Automata ?

Il faudra rester connecté pour savoir. La sortie de NieR Replicant est prévue piyr le 23 avril sur PS4, Xbox One et PC.