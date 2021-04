Esport : Ce qu'il fallait retenir de l'édition 2021 de la LAN Gamers Assembly

La LAN esportive de Poitiers a organisé de nombreux tournois avec un format en ligne le week-end du 4 avril dernier. Ce sont plus de 350.000 spectateurs qui se sont connectés pour suivre l'événement.

À voir aussi : eSport : Des tournois étudiants se lancent sur plusieurs jeux compétitifs

League of Legends, VALORANT, Trackmania, Rocket League... pendant le week-end de Pâques, les différentes communautés de jeux compétitifs s'est rassemblée autour de l'événement annuel de la Gamers Assembly, après une annulation en 2020 qui en avait déçu plus d'un.

Son bilan est "au-delà" des espérances des organisateurs selon Désiré Koussawo, le président d'honneur de l'organisateur de l'événement Futurolan : "Que ce soit au niveau des joueurs, des spectateurs ou des partenaires, tous ont été unanimes sur la réussite de notre événement." En effet, l'événement aurait rassemblé plus de 350.000 spectateurs uniques (contre 50.000 en 2019) et enregistré un pic d'audience de plus 9 000 spectateurs.

Plus de 8 compets

Pour cette édition en ligne, le nombre de tournois était plus réduit, mais avec tout de même plus de 8 compétitions sur plusieurs titres compétitifs qui ont rassemblé plus de 8 000 joueurs en tout. Cela a été ajusté pour s'adapter au canal de diffusion unique de l'événement : sa chaîne Twitch. "L'organisation de tournois en ligne demandait beaucoup plus de préparation et de gestion que nos tournois habituels sur site," explique Désiré.

Les grands classiques, le tournoi League of Legends sponsorisé par Omen, les tournois trio et créatif de Fortnite et FIFA 21 ont fait leur retour. Trackmania n'a enregistré que peu d'inscriptions, alors que le dernier tournoi, sur Rocket League, était plein.

Chaque année, la GA rassemble non seulement les amateurs de jeux compétitifs de tous niveaux, mais aussi des joueurs professionnels les plus estimés de la scène française. Pour cette édition, le tournoi League of Legends est celui qui a certainement obtenu le plus d'attention avec pas moins de 128 équipes inscrites, soit le maximum autorisé.

Izidream bat GamersOrigin sur League of Legends

🚨Fin de cette @GamersAssembly 🚨



Nous terminons en APOTHÉOSE avec cette première place pour l'équipe LFL ! @ElyandraEsport finit à la troisième place.

Izidream Aca remporte le Grand Master Super Matches.



Félicitation à tous les joueurs ! Vous avez été fantastique ! 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/IpHklZSPGx - IziDream (@izi_dream) April 5, 2021

Des équipes françaises bien connues se sont réunies dans la Gamers Assembly comme de nombreuses équipes académies d'équipes en LFL et les équipes dans la ligue nationale Solary, GamersOrigin et Izidream. GO a ensuite perdu contre toute attente en finale contre Izidream, 3 à 1. Une belle revanche pour l'équipe qui a terminé une place au-dessous de GO dans le classement du Spring Split régulier.

Une célébration de la communauté gaming

Malgré un format de tournois en ligne, la LAN a tenté de se rendre plus accessible en mettant en place un plateau avec divers animateurs et invités tels que Genius pour faire quelques animations entre deux tournois, et ce au Parc des Expositions de Poitiers, pour rester fidèle à la ville dans laquelle elle se déroule chaque année.

En outre, le tournoi toujours très attendu de Wii Bowling en partenariat avec l'association Silver Geek a bien eu lieu, avec même une caméra pour montrer les compétiteurs âgés se disputer la première place. Le cosplay a également eu sa place dans l'événement communautaire.

Pour terminer, une action caritative a également été organisée : les membres de l'association Endorah ont créé une réplique parfaite de l'Hôtel de Ville et de sa place à Poitiers en récoltant 1 000€ pour l'association Un Hôpital pour les Enfants.

Les bénévoles ont donc été de retour pour organiser cette nouvelle édition, mais avec des effectifs réduits : une quarantaine se sont mobilisés au cours des trois jours de la LAN. "Compte tenu des contraintes sanitaires, nous avons aussi dû avoir recours à des équipes de professionnels pour nous accompagner sur la production", achève Désiré.

Un grand merci à notre partenaire de choc @Grand_Poitiers sans qui rien ne serait possible, ainsi qu'à tous les élus qui ont soutenu cette #GA2021 Festival Edition. 😀



On se donne rendez-vous dans quelques semaines seulement pour la Gamers Assembly Summer Edition ! 👀 #StayTuned pic.twitter.com/n3RFSPTzmZ - Gamers Assembly (@GamersAssembly) April 8, 2021

Après une édition 2021 couronnée de succès, l'organisation a décidé de mettre les bouchées doubles en organisant une édition estivale dans quelques semaines déjà. Plus d'informations seront dévoilées à l'approche de l'événement.