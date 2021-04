Diablo II Resurrected : La première alpha technique pour ce week-end

Comme on a pu le découvrir lors de la BlizzConline en février dernier, Diablo va, avant l'arrivée d'un quatrième épisode, s'offrir un retour vers le futur avec une remasterisation du deuxième. Et une poignée d'élus vont pouvoir l'essayer très bientôt.

Ladies and gentlemen : le week-end. L'alpha technique de Diablo II Resurrected débutera ce vendredi 9 avril à partir de 16h00 et se terminera lundi 12 avril à 19h00, sur PC. Comme l'expliquent Blizzard et Vicarious Visions, cette première phase de tests ne pourra être accessible au plus grand nombre. Seule une sélection de joueurs s'étant pré-inscrits sur le site officiel recevront l'invitation à retourner sur les traces du Seigneur de la Terreur dans de meilleures conditions.

Contenu limité

Il ne s'agit que d'une phase d'essai servant à récupérer les retours des joueurs, et les plus veinards n'auront donc qu'un avant-goût : trois classes (barbare, amazone, sorcière) pour découvrir les deux premiers actes, dans les plaines du Khanduras et autour de la cité désertique de Lut Gholein. Parce que le travail sur les cinématiques n'est pas terminé, ce sont celles d'origine qui seront diffusées durant la partie. La progression ne sera pasconservée pour la version finale - on rappelle que celles du jeu paru en juin 2000 seront compatibles. D'autres tests sont prévus, sur consoles également.

Voici, enfin, les configurations requises pour vous assurer un moment confortable :

Configuration minimale requise

Système d'exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i3-3250 / AMD FX-4350

Vidéo : Nvidia GTX 660 / AMD Radeon HD 7850

Mémoire : 8 Go de RAM

Stockage : 30 Go

Internet : Connexion Internet haut débit

Résolution : 1280 x 720

Configuration recommandée

Système d'exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i5-9600k / AMD Ryzen 5 2600

Vidéo : Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT

Mémoire : 16 Go de RAM

Stockage : 30 Go

Internet : Connexion Internet haut débit

Résolution : 1920 x 1080

Diablo II Resurrected, qui nous promet une expérence modernisée pour Diablo II et son extension Lords of Destruction, avec remasterisation et résolution 4K, devrait sortir cette année sue PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.