Fortnite est désormais diffusable via Houseparty, voici comment procéder

Comme annoncé l'an dernier, depuis précisément novembre 2020, les joueurs sur PC et PlayStation peuvent profiter de l'appel vidéo avec leurs amis dans Fortnite grâce à Houseparty. Désormais, il leur est possible également de diffuser leurs parties directement dans Houseparty.

Comment procéder ? Simple : en activant le mode Fortnite dans Houseparty, tous vos amis dans Houseparty peuvent regarder votre partie de Fortnite. Houseparty préviendra alors vos amis dès que la diffusion commencera, et vous recevrez des notifications dès que l'un d'entre eux diffusera sa partie. Vous n'avez plus qu'à lancer la diffusion, ou bien à envoyer des encouragements et pourquoi pas à aller aider si vous en avez l'envie et la force.

Party house baby !

Pour faire simple et concis, sachez que les appels vidéo et la diffusion de ses parties de Fortnite dans Houseparty sont actuellement disponibles pour les joueurs sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4.

Pour installer Houseparty, les joueurs doivent disposer d'un appareil iOS ou Android. Une fois l'application installée, associez vos comptes Houseparty et Epic Games pour commencer à profiter des appels vidéo et de la diffusion du jeu.

Rappel sur les appels vidéo dans Fortnite

Comment faire pour profiter des appels vidéo dans Fortnite ? Ouvrez Houseparty sur iOS ou Android et connectez-vous au jeu grâce aux Paramètres ou à l'icône TV.

Rejoignez vos amis comme vous le feriez normalement ou invitez-les à vous rejoindre. Lancez Fortnite sur PC ou PlayStation. Continuez à parler à vos amis pendant que vous jouez (assurez-vous que votre téléphone est positionné de manière à encadrer complètement votre visage). Pendant un appel vidéo, vos amis Houseparty présents dans votre groupe Fortnite sont affichés sur un panneau latéral, de manière à ne pas obstruer l'écran du jeu.

C'est le meilleur moyen de profiter ensemble des plaisirs du jeu vidéo tout en étant à distance ! Pour connaître les fonctionnalités de sécurité des appels vidéo Houseparty dans Fortnite, dont le contrôle parental, consultez notre article d'annonce des appels vidéo ou notre message relatif à la sécurité des joueurs de Fortnite/Houseparty (en anglais).

Prêts ? Jouez !