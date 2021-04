Xbox Game Pass : Du GTA et un jeu développé par PlayStation bientôt ajoutés

Qui dit nouveau mois dit nouveaux ajouts au catalogue du Xbox Game Pass. Et parmi les jeux prochainement proposés dans le service de Microsoft par la firme de Redmond et ses partenaires se trouvent des titres dont la présence dans ce catalogue aurait semblé inimaginable initialement.

Microsoft vient donc d'annoncer une première fournée de jeux qui rejoindront le catalogue du Xbox Game Pass au cours du mois d'avril prochain. Une fois n'est pas coutume, c'est une sélection de titre relativement éclectique qui sera mise à disposition des abonnés au service du géant américain. Cela étant dit, il apparaît que ce sont surtout deux jeux figurant sur cette liste qui attireront l'attention et feront parler. Voici la liste sans plus attendre :

Les deux jeux évoqués ci-dessus sont Grand Theft Auto V (qui effectue ici un retour dans le Game Pass) et MLB The Show 21. Tout simplement parce que l'ajout d'un jeu de Rockstar Games au Xbox Game Pass est toujours un événement et parce que MLB The Show 21 représente la première fois qu'un jeu développé par un membre des PlayStation Studios est proposé dès le jour de sa sortie sur le Xbox Game Pass. Toujours à propos de MLB The Show 21, il convient également de rappeler que le jeu sera compatible avec le multijoueur cross-platform. Ce qui signifie que les joueurs Xbox pourront jouer avec les joueurs PS4 et PS5.

Nouvelle façon de jouer

En parallèle à cette annonce, Microsoft a également annoncé qu'il est désormais possible de profiter de la jouabilité tactile à plus de 50 jeux proposés sur le Xbox Game Pass. Cette possibilité, qui concerne des titres comme Sea of Thieves, Gears 5, Dragon Quest XI : Echoes of an Elusive Age ou encore Slay the Spire est évidemment proposée pour faciliter la tâche des personnes qui profitent du jeu via le cloud sur des appareils mobiles (Android).

Et qui dit arrivées dans le Xbox Game Pass dit également départs. Microsoft a donc révélé la liste des titres qui quitteront ce service dans les jours à venir. Ces jeux sont :

15 avril :

16 avril (EA Play) :

Voilà les joueurs Xbox et PC prévenus.

Le retour de GTA V dans le Xbox Game Pass vous surprend-elle ? Quid de MLB The Show 21 ? Avez-vous essayé le jeu via le cloud sur mobile avec les commandes tactiles ? Si oui, qu'en avez-vous pensé ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.