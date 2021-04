Guilty Gear Strive : Arc System Works fait le bilan chiffré de la bêta ouverte

Quelques semaines après la clôture d'une bêta ouverte qui aura permis à Joniwan et à tous les amateurs de versus fighting léché de se faire un premier avis sur le très attendu Guilty Gear Strive. Comme Jacky et Ben-J, le temps du bilan semble arrivé pour Arc System Works.

À voir aussi : Mortal Kombat : Johnny Cage absent du film, son producteur explique pourquoi

Après avoir pris le soin de remercier les joueurs pour avoir servi de cobayes de luxe afin de tester le netcode et l'équilibrage du Guilty Gear nouveau, le réalisateur Akira Katano a tenu a revenir en détails sur les résultats issus des 51.000 retours de pugilistes en tous genres.

Axl Low serveur

Le dépouillage des bulletins est sans appel : Ramlethal est la combattante qui aura été la plus jouée, Giovanna décrochant la seconde place, suivies de près par les indéboulonnables Sol et Ky, histoire de sauver l'honneur. Les deux combattantes sont également les personnages les plus prisées de cette bêta. Ramlethal occupant la première place sur tous les territoires, la victoire est sans appel :

On dirait que Ramlethal est très populaire partout dans le monde ! C'est également assez inhabituel pour la série de voir qu'un nouveau personnage comme Giovanna est aussi apprécié.

Concernant les différents modes proposés, sur lesquels chacun était amené à s'exprimer, les traditionnels Versus et Entraînement ont su convaincre près de 90% du public. En revanche, le Tutoriel et (surtout) le système de lobbys se sont fait torpiller, en ne recueillant que 45% et 28% d'opinions favorables, ce qui obligera nécessairement à retravailler sa copie :

Le mode versus n'a pas été autant joué que prévu, sans doute à cause du Covid-19. Le système de lobby semble être celui que nous allons devoir le plus retravailler, et nous allons l'améliorer avant la sortie du jeu. Même en mettant de côté les problèmes de serveurs, il s'est avéré difficile à utiliser et à comprendre.

Katano liste ensuite les griefs les plus évoqués par les joueurs, qui mentionnent des dégâts généralement trop élevés, les nouveaux Roman Cancels utiles trop tardivement durant les matchs, des anti-airs trop faibles qui poussent à sauter plus que de raison, et des combos infinis qui cassent évidemment le game.

Que les combattants du monde entier se rassurent : le réalisateur promet de tout corriger, et d'organiser une nouvelle bêta ouverte pour s'assurer d'être sur le bon chemin. Ah, et que les musiques des précédents opus seront présentes, suite à une demande générale, mais sous la forme de DLC... payants, évidemment.

Si Arc Systems Works parvient à rectifier dans les temps le coup, Guilty Gear Strive devrait donc être à l'heure au rendez-vous, le 11 juin prochain sur PC, PS4, PS5, et un peu plus tard sur bornes d'arcade.