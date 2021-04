NEO The World Ends With You daté sur Switch et PS4, une version PC annoncée

Square Enix avait prévu de faire le point sur la suite de The World Ends With You ce vendredi 9 avril 2021, et ça n'a pas traîné. Vous pouvez désormais mettre une petite croix sur votre agenda.

NEO The World Ends With You arrive sur PS4 et Nintendo Switch le 27 juillet 2021. La version PC, fraîchement annoncée, sera de sortie sur l'Epic Games Store plus tard durant l'été.

Près de 3 ans après la réédition du premier épisode, il sera donc temps de retourner à Tokyo, dans le quartier de Shibuya, pour découvrir une nouvelle histoire d'âmes devant participer à jeu étrange pour éviter une mort définitive. Le trailer ci-dessus et les dernières images partagées par Square Enix permettront aux fans de reconnaître des lieux célèbre de la capitale japonaise.

Dans cet-action RPG en cel shadé, vous aurez toujours à scanner les lieux visités pour dénicher et combattre le "Bruit" mais aussi révéler les pensées des tokyoïtes. Le système de pins (il y en aura plus de 300) fera son retour pour permettre d'associer des pouvoirs aux membres de votre groupe, baptisé les Wicked Twisters. Celui-ci bataillera contre les Ruinbringers, les Deep Rivers Society, les Variabeauties et les Purehearts.

Explorez les rues animées de Tokyo sous les traits de Rindo, le chef des Wicked Twisters, luttez pour votre survie et remportez le « Jeu des Reapers ». Faites équipe avec un ensemble de personnages truculents, obtenez des badges vous conférant de puissantes compétences psychiques et affrontez des ennemis dans des combats super stylés et riches en action.



NEO: The World Ends with You allie un Shibuya frappant de style anime à un gameplay rapide, une bande originale super-chargée et une histoire fascinante pour créer une expérience inoubliable.

En parlant de team, elle en profite pour se dévoiler davantage. On sait maintenant que le nouveau protagoniste, Rindo, sera accompagné de Fret, un camarade de classe, Nagi, une étudiante qui n'oublie pas les paroles, à ce qu'il paraît, et l'encapuchonné Minamimoto, ennemi du premier épisode. Et une fois qu'on a dit ça, il n'y a plus qu'à attendre ce que donnera ce volet en 3D.