Prime 2D : Un magnifique remake 2D de Metroid Prime se découvre avec une démo

Metroid Prime 4 n'étant pas pour tout de suite, il faut pour le moment se contenter de remettre le nez dans ses vieux cartons pour s'amuser avec Samus Aran. Pour un peu d'inédit, cependant, on peut aussi compter sur des fans...

Un groupe de fans indépendants connu sous le nom de Team SCU a partagé une démo d'un projet baptisé Prime 2D, un remake très particulier de Metroid Prime. Le collectif n'a pas cherché à recréer le First Person Adventure sorti en 2002 sur GameCube. Il est ici question d'une retranscription du jeu en 2D classique. Le résultat, somptueux, est visible ci-dessus. Et donne clairement envie d'un jeu complet sur Tallon IV sous cette forme.

Avant que ça coupe

Comme vous avez pu le comprendre, vous pouvez l'essayer : il suffit de vous rendre à cette adresse pour télécharger les fichiers gratuitement. On vous conseille de faire vite. Nintendo a pour habitude de ne pas laisser les fans s'amuser avec ses licences, quand bien même il n'y aurait aucun profit. En 2016, Another Metroid 2 Remake, qui revisitait l'épisode Game Boy, avait été purement et simplement annulé après un DMCA. En 2017 était commercialisé sur 3DS un certain Samus Returns, remake de ce volet en noir et blanc développé par Mercury Steam. Il s'agit du dernier jeu de la licence a avoir vu le jour, un après le pas génial du tout Metroid Prime : Federation Force et 7 ans après le Metroid : Other M de la Team Ninja, qui lui aussi mériterait bien un dépoussiérage, si vous voyez c'que j'veux dire.

