TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 12 de 2021 : C'est monstrueux !

Chaque semaine, le syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) publie le classement des ventes de jeux physiques en France. Voici celui de la douzième de 2021.

La parenthèse aura été de bien courte durée : alors que Joel et Ellie parvenaient la semaine passée à casser une hégémonie Nintendo-esque, le lancement forcément monstrueux de la désormais plus grosse licence de Capcom est venue remettre les pendules à l'heure, et la Switch en pôle position.

"Pour nous, c'est un art !"

Hasard du calendrier ? Toujours est-il qu'à l'heure où les accidents de chasse fusent comme des balles perdues, Capcom tire à point nommé sa plus grosse cartouche avec un Monster Hunter temporairement exclusif à la Switch, qui trouve donc par deux fois sa place au milieu des traditionnelles tête de (peu ou) proue.

Classement des ventes en France en 2021 (semaine 12) :

Rendez-vous bientôt pour la treizième semaine de 2021.