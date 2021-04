Les mini-frigos Xbox Series X arrivent

Dès que sa plastique a été connue du monde entier, la Xbox Series X s'est vue comparée, par sa forme et sa taille, à un réfrigérateur. Microsoft s'est rapidement emparé de cette drôlerie et va, désormais, s'atteler à repousser les limites de l'amusement sur l'Internet moderne.

À voir aussi : Stadia tourne désormais sur... Xbox Series X, la preuve en vidéo

Cela aurait pu ne rester qu'une blague, avec le soutien de certaines personnes très influentes. Mais non. Microsoft va aller au bout de ses idées et commercialiser un mini-réfrigérateur Xbox Series X. Pour le moment aucune date n'a été dévoilée.

Il fallait une motivation derrière cette décision. Tout est parti d'une compétition sur Twitter. La compte Twitter Marketing a lancé ce jeudi 1er avril des batailles de votes entre des marques qui, pour motiver leurs fans, y sont allées de leurs promesses de campagne.

La firme de Redmond tombe face à Skittles. Le confiseur assure qu'une victoire permettra au goût citron vert de revenir parmi ses gommes fruitées. Et Aaron Greenberg, patron de du marketing de Xbox dégaine comme arme secrète la production d'une série de ces frigos dont profitent déjà Snoop Dogg ou encore iJustine, mais en taille réduite.

Le 2 avril, plus de 340.000 votes plus tard, la sentence est tombée : 50,5% des voix sont revenues à Xbox, qui va donc tenir son engagement.

Thanks to everyone who voted, this was down to the wire and thrilling to follow. Now that @Xbox won, we will move forward on our promise to make those Xbox Series X Mini Fridges. First one off the line will be filled with games & headed to our friends @Skittles of course! 💚🌈 https://t.co/xeeN8yLGV8