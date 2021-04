LEGO Star Wars: The Skywalker Saga subit un nouveau report cosmique

Alors que les épisodes de la saga LEGO Star Wars nous avaient longtemps habitués à un rythme de sortie régulier. Mais alors que certains cinéphiles avertis préfèreraient oublier la première trilogie made in Disney, la compilation vidéoludique des neuf long-métrages semble désormais bien difficile à finaliser.

The force is not strong with this one : déjà repoussée de 2020 à cette année, LEGO Star Wars : The Skywalker Saga semble encore plus enlisée dans le sable de Tatooine que le plus maladroit des banthas.

Le faucon ne fait pas le printemps

En effet, l'épisode aux "centaines de personnages jouables" a du mal à sortir du champ d'astéroïde dans lequel il s'est engouffré, puisque son développeur Traveller's Tales Games officialise aujourd'hui un nouveau report cosmique :

Thanks to all our fans for your continued patience. pic.twitter.com/tCDV9Ikftd - TT Games (@TTGames) April 2, 2021

Chez Traveller's Tales, nous travaillons dur pour faire de LEGO Star Wars : The Skywalker Saga le plus grand et le meilleur des jeux LEGO, mais nous avons pour ce faire encore besoin d'un peu de temps. Nous n'allons pas pouvoir honorer la sortie promise au printemps, mais nous vous donnerons des nouvelles de la prochaine fenêtre dès que possible.

Il faudra donc ranger pour un temps son sabre laser, et espérer que ce nouveau report soit effectivement le dernier, sans quoi les joueurs pourraient devenir aussi critiques envers le studio britannique que les récents épisodes du plus long des space opéras.

LEGO Star Wars : The Skywalker Saga est dorénavant attendu entre maintenant et la fin des temps sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.