Tour de France 2021 et Pro Cycling Manager 2021 arrivent cet été, date de sortie et première vidéo

A l'approche de l'été, comme chaque année, même covidée, les deux titres de Cyanide Studios édités par NACON, arrivent à Point nommé pour faire plaisir aux cyclistes du dimanche et même les autres. Pro Cycling Manager 2021 et Tour de France 2021 sont datés et montrés en images et en première vidéo.

A tout Seigneur tout honneur, commençons vite fait par la version "management" du jeu, avec Pro Cycling Manager 2021 qui est rappelons-le gaiement, la seule simulation de cyclisme mêlant management et course en temps réel. Comme d'hab', vous êtes dans la peau d'un manager, et devez recruter, entrainer et conseiller les coureurs cyclistes de leur équipe afin de les emmener au sommet du classement.

Toujours développé par Cyanide, ce nouvel épisode permet de participer à plus de 260 courses, dont les 21 étapes officielles du Tour de France 2021, pour un total de 700 étapes.

Au rayon (huhu) des nouveautés cette année :

L'intégration du Championnat d'Europe et des équipes nationales

Une amélioration de l'IA, notamment pour le comportement du peloton

Une météo plus réaliste, impactant la fatigue et la performance des coureurs

La reproduction de casques, cadres et roues d'équipementiers reconnus pour une expérience plus proche de la réalité

Tour de France 2021

La 3ème compétition sportive la plus suivie au monde est de retour en jeu vidéo avec évidemment un nouveau tracé débutant cette année en Bretagne, Tour de France 2021 plonge les joueurs au coeur du peloton en incarnant un coureur d'une des plus grandes équipes du Tour de France.

Le but sera là aussi d'adapter votre stratégie selon vos objectifs : engagez-vous dans l'échappée matinale pour décrocher le maillot vert, brillez dans les étapes de montagne en devenant le meilleur grimpeur ou ménagez vos efforts en vue du sprint final du lendemain pour endosser le mythique maillot jaune.

Plusieurs améliorations et nouveautés vous attendent dans Tour de France 2021, dont :

Le parcours officiel du Tour de France 2021

La refonte du mode MyTour, avec davantage de choix de personnalisation et 89 étapes disponibles

Une nouvelle mécanique de récupération de la fatigue, plus proche de la réalité

Un comportement du peloton plus réaliste

Des équipements de nombreuses marques officielles

Tour de France 2021 sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC à partir du 3 juin 2021 et Pro Cycling Manager 2021 sera disponible uniquement sur PC le 3 juin 2021.