Le compositeur de Death Stranding et MGS 5 quitte Kojima Productions, le studio réagit

Au cours des derniers jours, il s'est dit sur les réseaux sociaux qu'une annonce liée à Kojima Productions était sur le point d'être faite. Et plus récemment, il est apparu que cette annonce allait certainement avoir un lien avec Ludvig Forssell, compositeur de longue date des jeux de Hideo Kojima. Il s'avère que tout était vrai. Mais l'annonce n'est clairement pas celle que les fans du studio japonais attendaient.

Ludvig Forssell, compositeur et audio director chez Kojima Productions, vient d'annoncer sur son compte Twitter personnel qu'il avait quitté le studio de Hideo Kojima pour lequel il travaillait depuis sa création (il occupait précédemment un rôle similaire dans le Kojima Productions version Konami). À en croire le message à propos de son départ publié sur son compte Twitter personnel, le musicien n'a plus envie de se limiter au jeu vidéo :

Après 10 ans passés à travailler en interne comme compositeur et audio director chez Kojima Productions, je suis heureux d'annoncer que mon futur se fera en tant que compositeur freelance. Je me suis éclaté ! Merci KJP ! Je suis désormais ravi de m'atteler à toute une variété de projets venus de tous types de médias.

Il est au passage intéressant de noter que Ludvig Forssell fait partie de ceux qui ne font pas de distinction entre le Kojima Productions version Konami et la version "indépendante" dirigée directement par Hideo Kojima.

Divorce à l'amiable

À noter également que ce départ ne signifie pas nécessairement que Ludvig Forssell ne travaillera plus jamais sur des jeux de Kojima Productions. En effet, le studio a réagit à cette annonce sur son compte Twitter officiel. Et cette réponse laisse entendre que les deux camps pourraient collaborer à nouveau à l'avenir :

Nous vous souhaitons bonne chance pour votre nouveau projet et nous avons hâte de continuer de travailler avec vous !

La séparation semble donc se faire en bons termes. Kojima Productions n'a pas ailleurs pas annoncé de remplaçant pour le moment et il ne serait pas surprenant que le compositeur collabore avec son ancien employeur à nouveau en tant qu'indépendant.

Pour ceux qui ne le connaîtraient pas Ludvig Forssell est un compositeur suédois qui collabore donc avec le célèbre game designer depuis 10 ans. Au cours de ses années passées au sein des deux versions de Kojima Productions, il a composé les bandes-originales de Metal Gear Solid V : Grounds Zeroes, Metal Gear Solid V : The Phantom Pain et Death Stranding (sur MSG 5, il a également écrit les paroles de Sins of the Father et Quiet's Theme en plus de prêter sa voix à plusieurs personnages mineurs).

Que vous inspire cette annonce ? Pensez-vous que Ludvig Forssell manquera aux prochaines réalisations de Kojima Productions ? Sur quel titre a-t-il effectué son meilleur travail selon vous ?