Cloudpunk s'étendra bientôt avec le DLC City of Ghosts

Petite surprise du début d'année 2020, Cloudpunk a d'autres histoires à raconter. Le studio allemand ION LANDS l'a fait savoir en révélant l'existence d'une extension encore pleine de mystères.

Cloudpunk City of Ghosts est prévu pour "bientôt" sur PC. Il s'agira d'une suite directe aux aventures de la livreuse de Cloudpunk, Rania, qui ne manquera pas de nouveautés.

La livreuse Rania a des problèmes, encore. Après avoir survécu aux événements de Cloudpunk, elle s'est attiré la colère de la corporation de transport Curzona. Avec des collecteurs de dettes, des cyborgs meurtriers et au moins un culte de la mort à ses trousses, Rania pourrait bien ne plus avoir un seul ami dans la ville de Nivalis. Pendant ce temps, Hayse, un joueur invétéré, s'est vu confier une tâche impossible : rembourser toutes ses dettes avant la fin de la nuit. Leurs histoires se chevauchent et s'entremêlent dans ce vaste DLC, qui, à lui seul, dépasse la durée du jeu original.

Marko Dieckmann, à la tête du développement, explique que ce contenu relève davantage d'une suite que d'un petit DLC, avec une histoire encore plus sombre. Cette campagne inédite promise comme plus longue que celle du jeu original et offrant deux points de vues présentera des zones jusque là inconnues. Sont également évoqués des fins dépendant de nos choix et des courses de rues. Voilà qui devrait satisfaire celles et ceux qui avaient pu trouver Cloudpunk un peu court.