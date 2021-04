Pokémon GO : Un mois du 1er avril plein de poissons ? Tous les détails et RDV de la mise à jour

Comme chaque année, le 1er avril est synonyme de blagounettes, de blagues et autres surprises inattendues (ou pas). Comme prévu, Pokémon GO ne déroge pas à la règle et en profite pour nous abreuver de nouveautés, justement disponibles dès ce jeudi 1er avril 2021. What else ?

Sauvez Électhor Obscur des griffes de Giovanni

En effet, ce mois-ci, Giovanni aura Électhor Obscur sous son emprise ! Si vous ne l'avez pas encore fait, terminez la dernière Étude spéciale de la Team GO Rocket, « À se brûler les ailes... », pour gagner un Super Radar Rocket. Cela vous aidera à retrouver le boss de la Team GO Rocket et à sauver Électhor Obscur ! Vous pouvez également recevoir un Super Radar Rocket grâce à l'Étude ponctuelle qui sera disponible au cours de la première semaine d'avril.

Rencontres de la Phase d'Étude d'avril

Du jeudi 1er avril 2021, à 13h00, au samedi 1er mai 2021, à 13h00 PDT (GMT-7), vous rencontrerez Viskuse mâle dans les rencontres de la Phase d'Étude.

Pokémon vedette dans les Raids à cinq étoiles et les Méga raids

Les Pokémon légendaires suivants apparaîtront dans des Raids à cinq étoiles tout au long du mois d'avril.

Boréas Forme Totémique fera ses débuts sur Pokémon GO dans les Raids à cinq étoiles du mardi 30 mars 2021 à 10h00, au mardi 13 avril 2021 à 10h00, heure locale.

Démétéros Forme Totémique fera ses débuts sur Pokémon GO dans les Raids à cinq étoiles du mardi 13 avril 2021 à 10h00, au mardi 27 avril 2021 à 10h00, heure locale.

Boréas Forme Avatar, Fulguris Forme Avatar et Démétéros Forme Avatar apparaîtront dans les Raids à cinq étoiles à partir du mardi 27 avril 2021, à 10h00 heure locale.

Si vous avez de la chance, vous pourrez même rencontrer un Boréas, un Fulguris ou un Démétéros Chromatique !

De plus, les Pokémon Méga-Évolués suivants apparaîtront dans les Méga Raids

Méga-Démolosse, Méga-Élecsprint, et Méga-Blizzaroi apparaîtront dans les Méga Raids jusqu'au dimanche 4 avril 2021, à 10h00 heure locale.

Le dimanche 4 avril 2021, à 10h00 (heure locale), un Pokémon Méga-Évolué surprise fera son apparition dans les Méga Raids. Il continuera à apparaître dans les Méga Raids pour le reste du mois.

Méga-Ectoplasma et Méga-Élecsprint apparaîtront dans des Méga-Raids du lundi 5 avril 2021, à 10h00, au mardi 20 avril 2021, à 10h00 (heure locale).

Méga-Florizarre et Méga-Blizzaroi apparaîtront dans les Méga Raids à partir de mardi 20 avril 2021, à 10h00 heure locale.

Et ce n'est pas tout chers chasseurs ce l'impossible : en effet tous les mercredis du mois d'avril, une Heure de Raids sera organisée de 18h00 à 19h00, heure locale.

Les Heures de Raids présenteront les Pokémon des Raids à cinq étoiles de la semaine. Pour rappel, vous gagnerez des PX supplémentaires en terminant les Raids à cinq étoiles tout au long de la Saison des légendes !

Heures du Pokémon vedette

En avril, l'Heure du Pokémon vedette aura lieu tous les mardis de 18h00 à 19h00 (heure locale) et chaque Heure mettra à l'honneur un Pokémon différent et un bonus spécial !

Mardi 6 avril 2021 : Laporeille sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous transférerez des Pokémon.

: Laporeille sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous transférerez des Pokémon. Mardi 13 avril 2021 : Férosinge sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous ferez évoluer des Pokémon.

: Férosinge sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous ferez évoluer des Pokémon. Mardi 20 avril 2021 : Tadmorv sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Poussière Étoile quand vous attraperez des Pokémon.

: Tadmorv sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Poussière Étoile quand vous attraperez des Pokémon. Mardi 27 avril 2021 : Écayon sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous attraperez des Pokémon.

Étude ponctuelle de la Team GO Rocket

Du jeudi 1er avril 2021 à minuit au jeudi 8 avril 2021 à 23h59, heure locale, terminez l'Étude ponctuelle pour obtenir un Super Rocket Radar, que vous pourrez utiliser pour combattre Giovanni !

Effervescence printanière : Du dimanche 4 avril 2021 au jeudi 8 avril 2021, vous pourrez profiter d'un événement sur le thème du printemps ! Attendez-vous à voir Leveinard, Leuphorie et Ptiravi porter des couronnes de fleurs, ainsi que d'autres surprises sur le thème du printemps et des oeufs !

Semaine des rivaux : Du mardi 13 avril 2021 au dimanche 18 avril 2021, les Pokémon rivaux seront mis en vedette, y compris certains Pokémon qui feront leurs débuts dans Pokémon GO !

Semaine du développement durable : Du mardi 20 avril 2021 au dimanche 25 avril 2021, vous pourrez profiter d'un événement sur le développement durable ! Des Pokémon comme Tadmorv, Miamiasme et bien d'autres apparaîtront plus souvent dans la nature, et c'est à nous tous de les attraper !

Journée de l'amitié : Le samedi 24 avril 2021, célébrez l'amitié avec un tout nouvel événement ! Le mois d'avril s'achèvera par un événement festif qui se poursuivra en mai, alors gardez un oeil sur les détails plus tard en avril !

