No Man's Sky : La dernière mise à jour se dévoile, l'exploration mise en avant

No Man's Sky continue de se métamorphoser et dévoile sa mise à jour 3.3 baptisée Expeditions et qui apporte, encore une fois, pas mal de nouveautés.

Voilà une nouvelle opportunité de se replonger dans No Man's Sky avec la mise à jour 3.3. La grosse nouveauté est le nouveau mode de jeu expédition qui a pour but de créer du lien et de la coopération entre joueurs. Sous forme d'événement, chacun d'eux part d'un point fixe de l'Univers et permet de passer différentes étapes et d'accomplir des objectifs peu importe l'ordre pour gagner des récompenses. Bref, un peu de Sea of Thieves dans No Man's Sky.

Sous le soleil des tropiques

Chaque phase d'expédition est composée de jalons. Ces défis, du plus simple au plus difficile, peuvent être relevés dans n'importe quel ordre. Chaque phase entièrement terminée débloquera une récompense unique , exclusive à ceux qui entreprennent l'expédition.

Au rang des nouveautés on trouvera aussi une refonte complète de la station spatiale avec des missions entièrement retravaillées pour plus de profondeur.

L'exploration au centre

Le processus de recherche des emplacements de mission a été aussi retravaillé pour ajouter plus de gameplay d'exploration . Au lieu de simplement suivre un marqueur, le nouveau mode de balayage de cible de la visière d' analyse oblige les joueurs à utiliser leurs compétences de suivi pour localiser précisément leur cible.

On notera aussi :

Des combats de sentinelles complètement changé, décrit comme plus satisfaisant

Des optimisations en terme d'interface pour rendre le jeu plus accessible

Un nouveau HUD

La liste complète des changements est disponible par ici. No Man's Sky est disponible sur PS4, Xbox One, PC, PS5 et Xbox Series X et S.