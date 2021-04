L'E3 2021 sera-t-il payant ? Les organisateurs répondent

Contrairement à l'an passé, la grand-messe du jeu vidéo aura bien lieu, mais à distance. L'E3 2021, qui ne nous emmènera pas à Los Angeles, pourrait nous réserver quelques surprises.

Ce jeudi 1er avril, Andy Robinson, rédacteur en chef de Video Games Chronicle, a créé un petit séisme en révélant certains des axes de la prochaine édition de l'E3 - vraisemblablement appelé ainsi pour Electronic Entertainment Experience. Selon plusieurs de ses sources, l'ESA prévoyait de faire payer l'accès à certains contenus via un système des pass. Il aurait été question d'en placer quelques-uns, comme des des démos exclusives, dans un package premium à 35 dollars.

L'article précisait tout de même que cette idée n'était pas gravée dans le marbre. Après avoir été très largement commentée sur les réseaux sociaux, les organisateurs se sont exprimés sur cette (fausse) piste :

E3's 2021 digital show is a free event for all attendees. We're excited to fill you in on all the real news for the event very soon. https://t.co/HzTzaQEosx