Balan Wonderworld pris en flagrant délit de plagiat d'une musique de Ghostbusters

Depuis les débuts du jeu vidéo, les cas de plagiats de musiques plus ou moins célèbres effectués par des compositeurs de jeux pour les besoins de projets sont relativement nombreux. Et s'il est possible d'imaginer que ces derniers se montreraient plus prudents à l'ère d'Internet où tout peut être instantanément repéré et diffusé à travers le monde, il apparaît que certains continuent de jouer avec le feu.

Plus c'est gros, plus ça passe. C'est peut-être ce que s'est dit Ryo Yamazaki, prolifique compositeur de musiques de jeux vidéo chez Square Enix lorsqu'il s'est attelé à la création de la bande-originale de Balan Wonderworld. En effet, le thème principal du chapitre 11 du jeu (The Firefighter with Heroic Aspirations) ressemble à s'y méprendre au Ghostbusters Theme composé par Elmer Bernstein pour les besoins de la bande-originale du premier S.O.S. Fantômes.

Pas de chance pour le compositeur du jeu de Square Enix, le thème musical de Ghostbusters est très connu et populaire (et ce n'est pas votre serviteur qui dire le contraire). Il n'était donc qu'une question de temps avant que ces "troublantes ressemblances" soient remarquées.

L'information, qui a d'abord circulé sur les réseaux sociaux, a été relayée sur le site Ghostbusters News. Afin de vous permettre de vous faire votre propre opinion sur la question, vous trouverez ci-dessus la piste de Balan Wonderworld incriminée ainsi que le Ghostbusters Theme d'Elmer Bernstein.

Quelles seront les conséquences ?

Difficile de ne pas voir la "ressemblance." À l'heure où sont écrites ces lignes, ni Square Enix, Ryo Yamazaki ou encore Yuji Naka n'ont commenté la situation et ces accusations. La ressemblance entre les deux morceaux est telle que cette affaire n'a certainement pas fini de faire parler d'elle.

Certains compositeurs, comme Yûzô Koshiro par exemple, n'ont jamais caché s'être inspirés de chansons célèbres lors de la création de bandes-originales de jeux (la BO de Streets of Rage par exemple contient de nombreuses ressemblances avec des titres sortis à la même époque). D'autres, comme Kenji Yamamoto (compositeur des musiques de nombreux jeux vidéo Dragon Ball Z), ont vu leur carrière brisée à cause d'accusations de plagiats.

Un autre cas célèbre est celui de Hideo Kojima découvrant en pleine interview que le thème musical de Metal Gear Solid sonne étrangement comme une oeuvre composée en 1974 par Georgy Vasilevich Sviridov. Les créateurs de jeux ne sont pas toujours au courant des pratiques des musiciens avec lesquels ils travaillent. Il est donc possible de se demander quelle sera la réaction de Square Enix et Yuji Naka.

Que pensez-vous de cette affaire ? S'agit-il selon vous d'un plagiat ? Ou est-il question d'une étrange coïncidence ? Que doit faire Square Enix selon vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.