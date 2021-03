Biomutant dispo dans l'EA Play Pro pour le jour J

Malgré ses nombreux retards, Biomutant est sur la bonne voie pour débarquer sur nos consoles et nos PC cette année. Mieux, le jeu sera disponible sur EA Play Pro à la date prévue.

EA Play Pro c'est le nom donné au service d'abonnement d'Electronic Arts qui permet de profiter notamment de l'accès en avance sur certains titres ainsi que la possibilité de posséder "gratuitement" plusieurs jeux de sa boutique.

Et comme on peut le voir sur la page de Biomutant au sein d'Origin, le jeu est indiqué comme faisant partie du programme et cela dès son lancement le 25 mai prochain sur PC. Le jeu sortira bien évidemment aussi sur PS4 et Xbox One. Une bonne occasion de se lancer dans l'aventure pour les joueurs inscrits ?

Notons que le service en question est au prix de 14,99€ par mois ou 99,99€ par an. Bref, le raton laveur mutant multiplie les possibilités de se faire approcher. Espérons qu'il soit à la hauteur des attentes !