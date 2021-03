Fortnite fait débarquer ses dinosaures, voici comment survivre

Avec la Saison 6 du Chapitre 2, vos instincts les plus bas ressurgissent de plus belle. Voici venu le Temps des Dinosaures (eh oui again), qui devraient largement vous dépayser le temps de nombreuses parties débridées dans Fortnite...

À voir aussi : Fortnite reçoit un boost de résolution et de frame rate sur... Nintendo Switch, les détails

Comme le dit si bien Epic Games... Vous entendez ces cris ? Ce n'est pas juste un Lycan en train d'utiliser une emote, mais bien de véritables loups ! En effet, le Prédateurs et proies se sont installés sur l'île, mais c'est vous qui êtes au sommet de la chaîne alimentaire... pour le moment. Voici comment vous préparer à affronter la nature sauvage qui ne vous veut pas forcément du bien...

Un Raptor qui vous veut du bien (ou pas)

A commencer par les fameux raptors fraîchement sortis de leurs oeufs et qui forcément, pour survivre, se mettent en chasse pour vous disputer le titre de prédateur suprême. Ces dinos ultra intelligents se déplacent ici par paires, et vous allez voir que ceci change tout sur la manière de les appréhender.

En effet, dites-vous que si vous en voyez un dans les parages, vous pouvez être sûr que son copain n'est pas loin de là, prêt à lui donner un coup de patte ! Il faut savoir que parmi la faune sauvage, les raptors sont sans égal et ils attaqueront tout ce qui se trouve sur leur chemin ! Vous voila prévenus...

Loup, y es-tu ?

Les loups sont aussi des prédateurs extrêmement territoriaux et agressifs lorsqu'ils sont dérangés ! On vous conseille d'essayer de les distraire avec un casse-croûte de viande "pour ne pas en devenir un vous-même". C'est ainsi, et également avec un peu de patience et assez de friandises, que vous pourrez peut-être même à en convaincre un de rejoindre votre meute. Si, si c'st possible. Bien entendu, vous devrez parfois les chasser, car leurs os sont nécessaires pour transformer vos armes improvisées en armes primitives.

Les sangliers

Les sangliers font aussi partie du bestiaire de la mise à jour actuelle. Ce sont aussi des créatures craintives qui ont tendance à fuir lorsqu'elles se sentent menacées. Mais évitez de leur faire peur, car ils se mettront alors à charger subitement. Du coup, il devient aisé (ou presque) de les attirer vers vos ennemis pour vous en débarrasser, en jetant de la nourriture près d'eux. Pas bête, non ? De plus, fabriquée avec un os d'animal et un morceau de viande, la légendaire cape de chasseur émet une puissante odeur qui rend la faune sauvage hostile docile et apprivoisable. Leur nourriture préférée, que ce soit la viande ou le chou, fonctionne également. Encerclez vos adversaires avec votre meute de loups ou chargez-les avec un raptor !

Poules et grenouilles

Certains animaux comme les poules qui picorent près des champs de maïs et les grenouilles qui occupent les berges des cours d'eau ne représentent aucune menace. Ce sont d'excellentes sources de matériaux de fabrication pour améliorer votre équipement.