Dark Alliance nous fait de l'oeil avec un nouveau trailer

Prévu pour le début de l'été, l'action-RPG de Tuque Games prenant place dans les Royaumes Oubliés peut compter sur son lore pour susciter l'excitation. Avec la dernière vidéo dévoilée, on retrouve un vieux copain, du genre franc, qui nous regarde droit dans les yeux.

Dungeons & Dragons : Dark Alliance nous propose aujourd'hui de faire la connaissance d'un de ses boss : Hagedorn. Celles et ceux d'entre vous ayant une connaissance du bestiaire de Donjons et Dragons, qu'une certaine série pleine de choses étranges sur Netflix a un peu évoqué, reconnaîtront un cauchemar de joueurs. Tant pour les pratiquants du JDR sur table que ceux ayant arpenté les couloirs d'une trilogie de dungeon-crawlers éditée par SSI dans dans les années 90.

Marié au premier Duergar

Eh oui, Hagedorn est un Beholder, ou Tyrannoeil en bon français. Un monstre classique de l'univers de D&D. Une sphère de chair flottante bardée d'yeux entourant une mirette plus importante, elle-même située au-dessus d'une mâchoire un brin inquiétante. Chaque neuneuil permet de lancer un pouvoir destructeur tandis que le central se charge contrer les magies extérieures. Pas de la tarte.

Et Hagedorn, donc, a l'air d'avoir plus d'un tour dans son sac pour que Drizzt, Bruenor, Wulfgar et Catti-Brie en bavent plus qu'avec d'autres représentants de son espèce. Des capacités spéciales, mais aussi une armée de Duergars, des nains à la peau sombre très antipathiques.

Dungeons & Dragons : Dark Alliance sera disponible le 22 juin prochain sur PC, PS5, Xbox Series X et S, PS4 et Xbox One.