Cyberpunk 2077 : Le multijoueur en passe d'être abandonné ?

CD Projekt RED est t-il en train de revoir sa stratégie globale sur Cyberpunk 2077 ? C'est en tout cas ce que l'on peut comprendre au regard de la stratégie dévoilée récemment. Explications sur un nouveau choix en termes de développement.

À voir aussi : Cyberpunk 2077 : Le patch 1.2 est arrivé sur PC et consoles

Malgré un lancement assez mouvementé (c'est le moins que l'on puisse dire) Cyberpunk 2077 n'abandonne évidemment rien sur sa partie solo et compte rendre le jeu le plus parfait possible. Dans une vidéo publiée par le studio (voir ci-dessus), on peut en apprendre plus la stratégie concernant le multijoueur, annoncé de longue date et prévu comme un jeu AAA à part entière.

Prio grillée

On apprend la mise en pause du développement du multijoueur de Cyberpunk 2077, qui n'est plus considéré comme un projet prioritaire. S'il est encore en chantier, et cela depuis maintenant 2 ans, il ne se situe plus en haut de la "To Do List" du studio polonais.

Voilà qui pourrait permettre de recentrer les efforts et peut être d'accélérer encore un peu plus les choses pour rendre le jeu de base encore plus impressionnant (et surtout le plus jouable possible sur consoles) et lui livrer les DLC attendus. Mais surtout de partir sur le développement de plusieurs projets AAA dès 2022, liés aussi bien à Cyberpunk que The Witcher.

Vous le voyez venir, le quatrième épisode pour tenter de se refaire une réputation ?