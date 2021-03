WipEout : Un fan recrée l'introduction, la vidéo qui défie la gravité

Sorti en 1995 sur PlayStation et PC, puis en 1996 sur Saturn, le premier WipEout restera à jamais dans les coeurs, pour ceux qui ont fait tourner sa démo en boucle comme ceux qui ont eu l'impression de plonger dans le futur dès sa cinématique de lancement.

C'est justement à la vidéo de lancement du jeu de course futuriste de Psygnosis que Benjamin Brosdau a voulu rendre hommage, en la récréant avec des outils modernes. Vous pouvez découvrir le fruit de son travail ci-dessus. Et une description ci-dessous :

Il s'agit d'un remake de la cinématique d'introduction utilisée pour le premier titre du jeu WipEout sur PS1 et Sega Saturn. J'adore toujours ces jeux et bien sûr les bandes-sons associées ! J'ai commencé à travailler dessus en 2009, mais j'ai abandonné le projet pour diverses raisons. En 2021, j'y suis revenu après avoir trouvé d'anciens fichiers sur mes disques durs. J'ai construit tout ce qui est nouveau à partir de zéro, bien sûr, la technologie est aussi allée beaucoup plus loin entre-temps. Il utilise quelques sets kitbash, ce qui n'était pas vraiment quelque chose en 2009. Cela a été fait principalement dans 3dsmax et V-Ray, avec des éléments supplémentaires de Houdini et Renderman.

On ne manquera pas de rappeler à Sony qu'un nouvel épisode de la série ne serait pas de trop. WipEout Omega Collection est la dernière version disponible, compatible PlayStation VR pour des sensations pures. Mais alors d'un pur. J'en plane encore.

