The Witcher 3 passera à la nouvelle génération en 2021

Toujours pris par ses obligations envers Cyberpunk 2077, CD Projekt RED a d'autres plans pour les mois à venir, en particulier pour mettre au goût du jour le jeu précédent.

The Witcher III : Wild Hunt profitera de sa mise à jour nouvelle génération dans la deuxième moitié de l'année 2021.

ICYMI, the next-generation update for The Witcher 3: Wild Hunt is coming in the second half of 2021. pic.twitter.com/h2ISyEllQq