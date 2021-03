PlayStation VR 2 : Un premier jeu confirmé pour le casque de réalité virtuelle PS5

Officialisée et même autorisée à nous montrer ses controllers, la solution de réalité virtuelle nouvelle génération de Sony refait à nouveau parler d'elle par des moyens détournés.

Vous attendiez qu'on commence à parler des jeux qui se destinero au PlayStation VR 2, comme on l'appelle pour le moment ? N'attendez plus, un développeur a confirmé aujourd'hui sur Twitter que son projet serait disponible dessus, sans aucune pression. Et ce projet n'est autre que Pavlov VR, un des FPS en réalité virtuelle les plus pratiqués et appréciés sur PC, si l'on en croit Steam.

David Villareal, fondateur de Vankrupt Games, a en effet, après avoir parlé du prix du jeu, en accès anticipé depuis 2017, été interrogé sur le fait qu'il annonçait la sortie sur PlayStation VR. Comme l'a remarqué VideoGamesChronicle, il a apporté une précision importante.

PSVR2, psvr1 doesn't have the fidelity for Pavlov - davevillz (@davevillz) March 29, 2021

Ce sera PS VR 2, le premier PlayStation VR n'a pas la puissance nécessaire pour Pavlov.

On ne peut pas faire plus clair. On prendra soin de rappeler que Sony promet un progrès technologique très important par rapport à la première version, vendue à plus de 5 millions d'exemplaires au 31 décembre 2019, ainsi qu'un seul câble pour tous les gouverner.