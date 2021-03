Ghost of Tsushima : L'interprète de Jin Sakai réagit avec humour à l'annonce du film

La semaine dernière, Sony Pictures et PlayStation Productions ont annoncé à la surprise générale de la mise en chantier d'une adaptation cinématographique de Ghost of Tsushima. Et si la distribution du film n'a pas encore été annoncée, un comédien qui aurait toutes les raisons de participer au projet a tenu à se manifester.

À lire aussi : PS5 : Sucker Punch parle des améliorations de Ghost of Tsushima sur next-gen

Si le nom Daisuke Tsuji ne vous dit certainement rien, il y a de très fortes que vous connaissiez le visage associé à ce nom. En effet, Daisuke Tsuji est le comédien japano-américain qui a prêté ses traits, ses gestes et sa voix (en anglais) au personnage de Jin Sakai, le héros de Ghost of Tsushima. Et sur son compte Twitter, l'acteur a tenu à manifester avec humour son intérêt pour la possibilité d'incarner Jin Sakai sur grand écran :

If I get to play Jin in the live action Ghost, let it be known that I fully agree to doing butt nudity. https://t.co/WJBPP9gkgb - Daisuke Tsuji (@dicek2g) March 26, 2021

Si j'ai l'occasion d'incarner Jin dans le Ghost (of Tsushima) en prises de vues réelles, qu'il soit dit que je suis totalement d'accord avec le fait de montrer mes fesses à l'écran.

Daisuke Tsuji fait ici référence aux séquences du jeu dans lesquelles Jin se rend dans des onsen (ou sources chaudes en français) et au cours desquelles le samouraï apparaît nu de dos. À l'heure où sont écrites ces lignes, rien n'a pour l'instant été annoncé concernant le casting du film.

Peu de chances d'être choisi ?

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes, et même d'autres comédiens (comme Bryan Dechart, l'interprète de Connor dans Detroit : Become Human) appellent de leur voeux le fait que Daisuke Tsuji soit retenu pour incarner Jin Sakai au cinéma.

Mais comme l'histoire l'a montré, les studios de cinéma ne font généralement pas appel aux comédiens originaux des jeux lorsqu'ils adaptent un jeu vidéo en film. Ils préfèrent généralement engager des comédiens de cinéma plus célèbres, leur notoriété et leur popularité contribuant à faire la promotion du film auprès du grand public.

Pour rappel, le film Ghost of Tsushima n'a pas encore de date de sortie annoncée. Il a simplement été révélé que le film sera réalisé par Chad Stahelski, le cinéaste derrière la série des John Wick.

Estimez-vous que Sony Pictures devrait faire appel à Daisuke Tsuji pour incarner Jin Sakai au cinéma ? Pensez-vous que le studio choisira un autre comédien plus célèbre ? Croyez-vous qu'un film Ghost of Tsushima a du potentiel ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.