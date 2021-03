Microsoft : Des manettes Xbox en édition limitée aux couleurs de Bethesda à gagner

Pour ceux qui seraient par miracle passés à côté du rachat de l'année, Bethesda (via sa société-mère ZeniMax) est désormais la propriété exclusive du constructeur Microsoft, et directement rattaché aux Xbox Game Studios. Comme le veut la tradition, cette union célébrée au grand jour s'accompagne de présents, qui n'étaient pas forcément tous sur la liste de mariage.

Le constructeur américain dévoile ainsi une toute nouvelle gamme de manettes thématiques aux couleurs des plus célèbres licences de l'éditeur du Maryland. Comme vous pouvez le découvrir dans notre galerie d'images, Dishonored, Prey, Doom, Fallout, The Evil Within, The Elder Scrolls et Wolfenstein sont donc à l'honneur.

La boite de Pandora

Seule ombre au tableau : pour espérer décrocher le coffre regroupant ces éditions (très) limités, il faudra être tirer au sort dans le cadre d'un concours sur les réseaux dits sociaux, à base de regazouillis et autres mots-dièse qui vont bien. Ah, et résider outre-Atlantique aussi, Microsoft France n'ayant pour l'heure pas repris à son compte cette sympathique initiative.

Dans le pire des cas, vous pourrez toujours vous rendre chez le responsable du marketing Aaron Greenberg, qui semble déjà bien équipé :

We are giving away this extremely limited edition #BethesdaJoinsXbox collection to a lucky fan. Don't miss the details tomorrow on the @Xbox Twitter handle! #BethesdaJoinsXbox pic.twitter.com/tlXf4mMQaI - Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) March 29, 2021

Précisons tout de même à ceux qui tenteraient malgré tout leur chance que ce concours n'est ouvert que jusqu'au 16 avril prochain, alors ne traînez pas trop. Et bonne chance, hein. Pour tous les autres, une vingtaine de jeux édités par Bethesda sont déjà disponibles sur Xbox Game Pass, histoire d'y noyer son chagrin.