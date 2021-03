TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 11 de 2021 : The Last of Us le retour

Chaque semaine, le syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) publie le classement des ventes de jeux physiques en France. Voici celui de la onzième de 2021.

Eeeeeeeeet on prend les mêmes et on recommence (ou pas). Comme la semaine passée, le classement des meilleures ventes (TOP 5) de la semaine 11 est la même, ou presque ma foi. Car un intrus a su se glisser parmi les jeux Switch de qualité internationale. Et non des moindres.

Une avalanche de jeux Switch, oui mais...

Et comme la semaine dernière, on retrouve donc en tête l'increvable Super Mario 3D World + Bowser's Fury, suivi de près par non plus Mario Kart 8 Deluxe, mais un certain très sportif Ring Fit Adventure, puis une fois encore Le jeu du confinement, Animal Crossing New Horizon, puis non plus Super Mario 3D All-Stars, qui sort de ce Top 5, pour faire apparaître le surpuissant The Last of Us Part II, trouable quasiment à moitié prix sur le PS Store jusqu'à la fin du mois. Ceci expliquant sans doute cela.

Classement des ventes en France en 2021 (semaine 11) :

Rendez-vous bientôt pour la douzième semaine de 2021.