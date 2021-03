League of Legends : Les groupes du MSI dévoilés

L'Europe sera la grande favorite de son groupe, en face du Brésil, la région mineure asiatique de la TCL et la Turquie (PCS). Tous les détails sur la compétition à venir ci-dessous.

À voir aussi : LoL : Un teaser dévoile le prochain champion Gwen, ses compétences fuitent

Le tirage des groupes du Mid-Season Invitational, prévu pour mi-mai en Islande, a été annoncé par Riot Games, qui en a également profité pour dévoiler les ligues qui seront représentées dans chaque groupe du tournoi. Il s'agit de l'un des deux rendez-vous internationaux de l'année pour les fans, avec l'invitation des meilleures équipes de chaque région de League of Legends.

En plus d'être l'occasion de prouver leur valeur sur la scène internationale, le MSI offre chaque année une opportunité en or pour les équipes participantes de jouer contre des équipes qu'ils n'ont l'occasion de rencontrer que pendant le World Championship chaque automne. C'est donc une expérience précieuse pour se préparer à ces affrontements de haut-niveau pour la fin de saison !

Le premier tournoi international offline de l'année

Le dernier Mid-Season Invitational a eu lieu en 2019, l'édition de 2020 ayant été annulé à cause de la pandémie du COVID-19. Mais cette fois, Riot Games a tout mis en oeuvre pour permettre au tournoi de réunir des équipes du monde entier dans un même studio en Islande, en respectant évidemment les gestes barrières, des tests et une quatorzaine avant l'événement. Pourtant, l'organisation de cet événement pourrait être dérangée par l'éruption fissurale du volcan Fagradalsfjall, si l'activité continue jusqu'à la date du tournoi, en perturbant le trafic aérien.

Quoiqu'il en soit, l'événement est maintenu pour le moment. Et l'Europe aura toutes ses chances : détentrice du titre avec la victoire de l'édition de 2019, ses meilleures équipes (et en particulier G2 Esports, qui l'a remporté en 2019, en plus d'avoir été jusqu'à la finale mondiale la même saison) sont considérées comme des adversaires sérieux au plus haut niveau de la compétition. Néanmoins, on ne sait pas encore quelles équipes seront qualifiées : les playoffs des ligues sont en cours ou sur le point de commencer. En Europe, c'est l'équipe championne des playoffs qui gagnera sa place au MSI.

G2 Esports est d'ailleurs encore dans la course dans les playoffs de la ligue européenne (LEC) : elle disputera la demi-finale contre MAD Lions, qualifiée aux Worlds de la saison dernière, puis la grande finale se déroulera le samedi 10 avril pour couronner la meilleure équipe.

Il sera possible de suivre le MSI 2021 du 5 au 22 mai, où les 12 équipes en tête de leur région respective s'affronteront pour la victoire.