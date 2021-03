Cyberpunk 2077 : Le patch 1.2 est arrivé sur PC et consoles, tous les changements listés

Après un petit teasing il y a quelques jours, CD Projekt RED a enfin partagé la deuxième mise à jour majeure de son dernier jeu, censée rectifier une grande partie des bugs les plus embêtants.

Préparez-vous à faire à faire bosser votre bande passante : le patch 1.2 de Cyberpunk 2077 a été déployé et il vous faudra télécharger plus de 30 GB de données sur PC et plus de 40 GB sur PS4 et Xbox One. La version Stadia ne devrait pas tarder à être servie.

La liste de toutes les modifications apportées, et elles sont incroyablement nombreuses, se trouve au bout de cet hyperlien. Tous les aspects du RPG en monde ouvert de CD Projekt RED sont touchés d'une manière ou d'une autre, et il semble qu'une grande partie des bugs qu'ont pu rencontrer les moins chanceux sont résolus.

Même des bizarreries qu'on pourrait juger anodines ont eu droit à un coup de polish. Miles Tost, le senior level designer, n'a d'ailleurs pas caché sa joie concernant la modification de la position de V durant son sommeil :

Probably one of my favorite changes 😅 https://t.co/AYcG14MiU8 - Miles Tost (@tostspender) March 29, 2021

En espérant que tout cela ne va pas provoquer d'autres problèmes... Cyberpunk 2077 est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Stadia et arrive sur PS5 et Xbox Series X et S.