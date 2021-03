Si le genre du J-RPG est longtemps resté la chasse gardée de son archipel éponyme, les gaijins n'hésitent désormais plus à s'approprier la formule, quitte à s'offrir les services de quelques grands noms, histoire de gagner en crédibilité. Avec Astria Ascending, le studio Artisan nous en offre aujourd'hui une parfaite illustration.

Ce nouveau venu devrait d'office faire saliver les mordus de tour-par-tour qui va bien, puisque se cachent derrière cette nouvelle licence Kazushige Nojima, scénariste de Final Fantasy X, XV ou VII Remake, et Hitoshi Sakimoto, compositeur émérite nous ayant notamment offert les bandes-sons de Vagrant Story ou Final Fantasy XII.

Retour à la terre

Développé par les ex-parisiens d'Artisan désormais exilés au Canada, Astria Ascending nous plonge dans l'univers d'Arcanon, peuplé de nombreuses espèces aux caractéristiques bien différentes, mais toutes dépendantes de la nature, et des fruits qu'elle peut leur offrir.

Cette harmonie est justement mise à mal par l'arrivée des Noises, une étrange forme de vie qu'il faudra combattre aux commandes d'une troupe hétéroclite, via des combats au tour-par-tour qui ne sont pas sans rappeler Super Neptunia RPG, le premier jeu d'Artisan sorti en 2016.

Avec la promesse de gameplays proposant des phases aussi variées que du shoot'em up, des puzzles ou un incontournable jeu de cartes, une durée de vie d'une cinquantaine d'heures et 200 ennemis à occire, espérons qu'Astria Ascending soit à la hauteur de son nom, et des illustres routards qu'il embarque avec lui. Sa sortie est d'ores et déjà promise pour 2021 sur PS4, PS5, Switch, Xbox One et Series.

