The Lord of the Rings Gollum : Impressions sur un jeu ambitieux mais pas encore à la hauteur

Nous avons eu l'opportunité de voir tourner le jeu The Lord of the Rings : Gollum pendant une courte session organisée par l'éditeur Daedalic. Une sextion de seulement 20 minutes de gameplay datant de juin 2020, pas forcément le meilleur moyen de donner envie. Explications.

Les développeurs nous on expliqué à quel point il avaient été marqué par l'adaptation de Peter Jackson au début des années 2000 et par la représentation faite de Gollum. "Bingo, j'aimerais bien voir un jeu vidéo sur ce personnage". Pour autant ce projet se veut une adaptation plus directe de l'oeuvre de Tolkien et non celle de l'univers cinématographique de chez New Line Cinema. De fait, ce Gollum n'est pas forcément celui que l'on a pu voir incarné par Andy Serkis même s'il reste très fidèle aux écrits de l'écrivain britannique sur le sujet.

Une histoire sans fin

L'histoire prend place lors du Troisième Age, avant les évènements du Seigneur des Anneaux et lors de la fuite de Gollum de la forteresse de Barad-dûr, où il a été torturé par Sauron, ce dernier croyant qu'il avait beaucoup d'informations à donner sur l'Anneau unique. Une période dont on sait finalement peu de choses sauf si l'on est un inconditionnel de Tolkien. C'est peu de temps après qu'il fait sa rencontre rencontre avec Araigne, qui garde l'entrée du tunnel de Cirith Ungol. Évidemment, cette partie donnera lieu dans le jeu à des rencontres avec les terribles araignées géantes.

Vilain hobbit

La psychologie de Gollum est l'un des sujets principaux traités par le jeu. Son état mental, ses faiblesses et surtout la véritable nature de Sméagol feront partie du puzzle à reconstituer pour comprendre cette étrange créature. Cela donnera lieu en terme de gameplay à des choix, de violence pour Gollum ou d'approche plus pacifiste pour Sméagol. À vous de choisir quel versant du protagoniste prendra le dessus sur l'autre. Les développeurs n'ayant pas été très bavards sur le sujet, on ne sait pas si ce genre de choix aura un impact sur le long terme ni même si le jeu dispose de plusieurs fins.

Styx avec un skin de Gollum ?

Coté gameplay, on a eu la curieuse impression de voir tourner un jeu du type Styx : Shards of Darkness mais avec des skins La Terre Du Milieu. C'est à dire qu'il va le plus souvent s'agir de rejoindre un point A à un point B sans se faire voir par l'ennemi qui peut rapidement donner l'alerte et nous mettre dans une situation critique. Les antagonistes peuvent nous voir et nous entendre, mais Gollum n'est pas en reste et peut profiter de son ouïe surdéveloppée pour repérer une menace en tendant l'oreille. Cela permet de rester hors de vue tout en laissant passer un tour de garde et autres joyeusetés du genre. Très honnêtement, ce type de mécaniques n'a pas grand chose d'extraordinaire et on espère vraiment que le jeu aura autre chose à proposer de plus intéressant tout au long de l'aventure.

ON L'ATTEND... AVEC CRAINTE

En tant que fan de Tolkien et plus particulièrement de la trilogie du Seigneur des Anneaux, on a forcément beaucoup d'attentes sur un jeu dont l'intérêt repose en grande partie sur l'usage d'un personnage comme Gollum. Outre du fan service et des précisions sur l'histoire, il faut aussi un gameplay qui fasse mouche et pour l'instant et en l'état de la démo qui nous a été présentée, datant de 2020, ce n'est pas vraiment le cas. Surtout que le jeu a bien du mal à nous captiver ne serait-ce que par la technique un poil vieillissante. The Lord of the Rings : Gollum est attendu pour 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. Et évidemment on souhaite de tout notre coeur que le jeu puisse d'ici là résoudre une partie de ses problèmes et s'affirmer comme un grande aventure.