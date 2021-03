Haunted PS1 Demo Disc 2021 : 25 nouvelles démos à télécharger pour se faire peur

Début 2020, un collectif baptisé Haunted PS1 proposait une sélection d'expériences très particulières : des démos façon PlayStation première du nom tournées vers l'horreur. Une nouvelle édition est de sortie.

Le Haunted PS1 Demo Disc 2021 est donc disponible en téléchargement gratuit sur PC. Il s'agit une fois de plus d'une collection de démos gratuites qui ramène plus de 25 ans en arrière sur le plan technique. Et 25, c'est aussi le nombre de versions d'essai incluses ici - la précédente édition en comprend 17. On rappelle que tout ceci n'est pas prévu pour exister physiquement, quand bien même Haunted PS1 ne serait pas contre si un éditeur s'en mêlait.

Sans avertissement, l'obscurité s'éteint, une lumière blafarde inonde la pièce, et vous vous retrouvez dans un bâtiment massif de murs en pierre et de piliers en marbre. L'air est froid mais étouffant, comme si vous respiriez un gaz poussiéreux. Une vitrine - vous vous tenez dans une vitrine, une vitrine de vestiges curieux de la culture en dehors de cet endroit, de la culture à laquelle vous ne reviendrez jamais, et les formes sur les présentoirs vous piquent les yeux comme des aiguilles de verre ...

Charmante façon de présenter les choses, n'est-ce pas ? Voici les noms des 25 démos proposées, dont certaines ne manqueront pas de vous rappeler des productions très célèbres :

[ECHOSTASIS]

Agony of a Dying MMO

An Outcry

Apolysis

Chasing Static

Fiend's Isle

Ghastly Goodies

JANITOR BLEEDS

Lorn's Lure

Loveland

Mummy Sandbox

Pathogen-X

Peeb Adventures

Protagoras Bleeds

Risu

Still Ridge

That Which Gave Chase

The Chameleon

The Drowning Machine

The Heilwald Loophole

The Lunar Effect

The Salt Order

tmOD

Toree 3D

散歩 - Walk

Pour télécharger ceci et vous faire assurer des moments d'effroi comme dans les années 90, où l'angoisse était très présente le jeudi, allez savoir pourquoi, il suffit de télécharger le Demo Disc 2021 sur cette page.