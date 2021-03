Cris Tales dévoile son casting dans une nouvelle bande-annonce de toute beauté

Inutile de se voiler la face : à chacune de ses apparitions, le plus colombien des J-RPG nous a fait forte impression, et ce n'est clairement pas le nouvel aperçu qui nous est aujourd'hui offert par l'éditeur Modus Games qui risque d'y changer quoi que ce soit.

Après avoir largement mis l'accent sur son gameplay mélangeant plusieurs époques sur un seul et même écran, Cris Tales donne désormais de la voix, en déroulant le casting des doubleurs qui donneront vie à cet univers assez singulier.

"Ils ne passeront pas"

L'héroïne Crisbell sera ainsi incarnée par Kira Buckland, la voix occidentale de l'inoubliable 2B, de Talim (SoulCalibur) ou de Falke (Street Fighter V) aux côtés de Zeno Robinson, dans le rôle du sage Christopher. J-RPG oblige, la troupe sera accompagnée d'une grenouille 100% british en la présence de Matias, et de l'androïde JKR-721, histoire de cocher toutes les cases du bingo rôliste.

Cette nouvelle bande-annonce offrira surtout l'occasion de (re)découvrir la direction artistique du jeu, à se rouler par terre, et qui nous obligent à compter les jours qui nous séparent de sa sortie. Si rien ne vient encore contrarier les plans de Dreams Uncorporated, Cris Tales devrait illuminer le mois de juillet 2021 sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Series, et Google Stadia. Rappelons aux plus impatients que la démo est toujours disponible sur de nombreux supports.