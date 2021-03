BAFTA Games Awards 2021 : Hades au Panthéon, découvrez tous les lauréats

C'était hier, jeudi 25 mars 2021 que l'Académie britannique des Arts, de la Télévision et du Cinéma sacrait les jeux ayant marqué les 12 derniers mois. Cette dernière édition des BAFTA Games Awards aura consacré un jeu indépendant ayant fait l'unanimité.

À voir aussi : Pégases 2021 : Voici le palmarès complet des César du Jeu Vidéo

Présenté une fois encore par Elle Osili-Wood, mais pas très festif car à distance, la cérémonie ont donc rendu leur verdict : c'est Hades, le diabolique Rogue-lite de Supergiant Games, qui a filé avec la statuette du jeu de l'année. Il est aussi celui qui a remporté le plus de distinctions, triomphant dans cinq catégories. Présent pratiquement partout, The Last of Us Part II n'aura finalement eu "que" trois prix, dont celui du jeu de l'année pour le public.

Voici le palmarès complet des BAFTA Games Awards 2021 (vainqueurs en gras):

Meilleure animation :

Réussite artistique :

Réussite audio :

Astro's Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life : Alyx

The Last of Us Part II

Marvel's Spider-Man : Miles Morales

Meilleur jeu :

Animal Crossing : New Horizons

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life : Alyx

The Last of Us Part II

Marvel's Spider-Man : Miles Morales

Meilleur jeu britannique :

Meilleur premier jeu :

Meilleur jeu évolutif :

Meilleur jeu familial :

Animal Crossing : New Horizons

Astro's Playroom

Dreams

Fall Guys

Minecraft Dungeons

Sackboy : A Big Adventure

Meilleur game design :

Animal Crossing : New Horizons

Astro's Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life : Alyx

The Last of Us Part II

Jeu au-delà du divertissement :

Animal Crossing : New Horizons

Before I Forget

Dreams

Spiritfarer

The Last of Us Part II

Tell Me Why

Meilleur jeu multijoueur :

Animal Crossing : New Horizons

Deep Rock Galactic

Fall Guys

Ghost of Tsushima

Sackboy : A Big Adventure

VALORANT

Meilleure musique :

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

Marvel's Spider-Man : Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Sackboy : A Big Adventure

Meilleure narration :

Assassin's Creed Valhalla

Cyberpunk 2077

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero : TV Edition

Marvel's Spider-Man : Miles Morales

Meilleure licence originale :

Carrion

Fall Guys

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero : TV Edition

Spiritfarer

Meilleure performance :

Ashley Johnson - Ellie/The Last of Us Part II

Cherami Leigh - V version féminine/Cyberpunk 2077

Cody Christian - Cloud Strife/Final Fantasy VII Remake

Daisuke Tsuji - Jin Sakai/Ghost of Tsushima

Laura Bailey (<3) - Abby/The Last of Us Part II

Nadji Jeter - Miles Morales/Marvel's Spider-Man: Miles Morales)

Meilleur second rôle :

Carla Tassara - Judy Alvarez/Cyberpunk 2077

Jeffrey Pierce - Tommy/The Last of Us Part II

Logan Cunningham - Hades, Achilles, Poseidon, Asterius, Charon et Narrateur/Hades

Patrick Gallagher - Khotun Khan/Ghost of Tsushima

Shannon Woodward - Dina/The Last of Us Part II

Troy Baker - Joel/The Last of Us Part II

Réussite technique :

Demon's Souls

DOOM Eternal

Dreams

Microsoft Flight Simulator

The Last of Us Part II

Marvel's Spider-Man : Miles Morales.

Jeu de l'année EE (votes du public) :