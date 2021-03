Ghost of Tsushima : Un film tiré du jeu annoncé, le réalisateur de John Wick derrière la caméra

Les projets d'adaptations cinématographiques de jeux vidéo à succès, ce n'est pas ce qui manque en ce moment. Malgré cela, certains projets parviennent à surprendre lorsqu'ils sont annoncés. Le projet de film tout juste annoncé fait partie de ces surprises.

Le site américain Deadline révèle en exclusivité la mise en chantier chez Sony Pictures et PlayStation Productions d'une adaptation en film du très populaire Ghost of Tsushima. Et il a d'ores et déjà été annoncé qu'un cinéaste très en vue sera derrière la caméra. En effet, Sony a confié le projet à Chad Stahelski, le réalisateur de la série de films John Wick.

D'après les premières informations diffusées au sujet du film, il sera ici question d'une adaptation directe du scénario du jeu. Il sera donc question des aventures de Jin Sakai, samurai qui doit s'éloigner de ses traditions pour sauver son île et chasser l'envahisseur mongol.

De nombreuses questions subsistent

Chad Stahelski, Alex Young et Jason Spitz vont produire le film via leur société 87Eleven Entertainment. Asad Qizilbash et Carter Swan produiront quant à eux le film pour le compte de PlayStation Productions. Sucker Punch Productions, le studio derrière le jeu original, servira quant à lui de producteur exécutif par l'intermédiaire de Peter Kang.

Reste maintenant à voir si d'ici sa sortie, le film Ghost of Tsushima parviendra à garder son réalisateur. Pour rappel, le film Uncharted a changé de cinéaste (et de casting) à plusieurs reprises au cours des années qui ont séparé son annonce de son tournage.

Dans son article donne au passage des nouvelles des ventes du jeu. Selon le site américain, Sony a vendu plus de 6,5 millions d'exemplaires de Ghost of Tsushima depuis la sortie du jeu en juillet 2020. Le potentiel commercial de la licence Ghost of Tsushima n'est donc clairement plus à prouver.

À l'heure où sont écrites ces lignes, le film Ghost of Tsushima n'a pas encore de casting ou de date de sortie annoncée.

Que vous inspire cette annonce ? Un film Ghost of Tsushima pourrait-il vous intéresser ? Pensez-vous qu'un tel film peut être réussi ? Et que dites-vous du choix de réalisateur ? Videz votre sac dans les commentaires ci-dessous.