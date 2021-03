World of Warcraft sous Unreal Engine 4 et Ray Tracing, ca donnerait ça

Il n'est pas rare qu'on imagine à quoi ressemblerait un classique mais avec des graphismes différents ou un peu plus moderne. Même si ceux de World of Warcraft vieillissent très bien, un certain Daniel L a tenté une transformation du plus célèbre RPG sous Unreal Engine 4.

Moteur 3D parmi les plus utilisés et les plus reconnus, l'Unreal Engine 4 dans son état actuel permet encore des très belles choses qui "flatten la rétine" sans problème. Et avec un peu d'huile de coude, on peut lui ordonner de transformer les paysages de World of Warcraft. Oui oui.

Changement d'ambiance

C'est ce que propose Daniel L avec la vidéo ci-dessus avec notamment la transformation de trois lieux importants du MMORPG de Blizzard : Stormwind, Goldshire et Duskwood. Mieux, le bidouilleur en question propose aussi du Ray Tracing histoire de se dégommer encore un peu plus les yeux. Même si celui-ci reste moins impressionnant visuellement que sur d'autres jeux, cela reste très sympathique. Malheureusement, rien à télécharger, juste des vidéos...

Évidemment, après ça on peut toujours rêver et s'imaginer n'importe quoi, ou presque.

