Isonzo : Un FPS réaliste sur la Première Guerre Mondiale se dévoile

Les équipes de M2H et Blackmill Games remettent le couvert sur la Première Guerre Mondiale et après Verdun et Tannenberg, voici venu le temps d'Isonzo, qui se déroule cette fois sur le front italien.

À voir aussi : Battlefield 6 devrait être révélé au printemps

Isonzo est donc un FPS multijoueur, assez atypique forcément puisque celui-ci s'attarde sur un front très peu exploité dans les jeux vidéo ou le cinéma : le Front Italien. Ainsi vous pourrez choisir de rejoindre aux choix les forces du Royaume d'Italie ou de l'Empire Austro-Hongrois.

La vallée d'Isonzo fut le théâtre de nombreux combats pendant la Guerre puisqu'on estime qu'entre 1915 et 1917 300.000 soldats italiens et austro-hongrois perdirent la vie. Comme toujours avec leurs jeux, les développeurs nous promettent une ambiance authentique, on sera donc bien loin de la fête à neuneu décrite dans Battlefield 1, avec cette fois des uniformes et des armes réalistes pour chacun des camps.

Un FPS réaliste

Le désir d'historicité n'est pas caché ni par l'éditeur ni par le studio en charge. Ce nouvel épisode WW1 devrait être l'occasion d'ajouter du combat de montagne, avec la possibilité de fortifier chaque village et chaque morceau de terrain pour le rendre imprenable par l'ennemi.

Le jeu est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series plus tard dans l'année. Reste plus qu'à attendre pour voir si les promesses du studio sont respectées.