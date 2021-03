Steam : Le Festival des Jeux change de nom, prochaine édition en juin

Rendez-vous inauguré fin 2019 et revenant régulièrement pour nous abreuver d'annonces et de démos, le Steam Game Festival a déjà décidé de se "rebrander" pour plaire davantage à la "start-up nation" des "working gamers" qui font du "co-walking" et autres trucs super intéressants.

À voir aussi : Artifact : Le jeu de cartes de Valve renonce à sa version 2.0

Vous ne l'appellerez donc plus Festival des Jeux Steam mais Steam Néo Fest. Gardons-nous de porter un jugement sur ce choix pour le moins discutable et concentrons-nous sur les intentions communiquées par Valve, qui s'est expliqué sur Steam et a annoncé les dates de la prochaine édition. Le Steam Néo Fest se tiendra du 16 au 22 juin prochains :

Le festival des jeux Steam a été rebaptisé Steam Néo Fest pour mieux traduire son principal objectif : célébrer pendant plusieurs jours les jeux à venir. Vous pourrez essayer des centaines de démos de jeux, regarder des diffusions en direct et discuter avec les équipes de développement des jeux qui sortiront prochainement sur Steam.

La dernière édition a eu lieu entre le 3 et le 9 février derniers. Plus de 500 démos ont pu être téléchargées et essayées, avec en outre de nombreuses interventions des développeurs.