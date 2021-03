AG French Direct : Suivez la présentation aujourd'hui à 17H00, + de 35 jeux francophones présentés !

Souviens-toi l'été dernier : une initiative hexagonale permettait à des jeux bien gaulois d'être présentés façon "les Français parlent aux Français". Même chose ce mercredi 24 mars.

Le deuxième AG French Direct se tiendra aujourd'hui à partir de 17h00. Présenté en voix off par une personne qu'on ne présente plus, l'événement convie plus de 35 jeux francophones à se montrer une fois de plus ou pour la première fois (oui, pour la première fois ♫) et, selon les organisateurs, avec des exclusivités mondiales, que nous n'appellerons pas, par respect pour la langue de Molière, WORLD PREMIERE.

Les Français sont dans la place

À suivre dans la lucarne ci-dessus, l'AG French Direct verra notamment s'exprimer par le biais de trailers, extraits de gameplay ou carnets de développement des projets venus de chez Amplitude, Arkane, Microids, DotEmu, The Moon Pirates et bien d'autres. La diffusion durera pas moins de 75 minutes. Autant dire qu'il y aura du matos, comme on dit. Mais pour savoir, il faudra voir, vu ?