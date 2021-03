Serious Sam 4 s'ouvre aux mods

Que serait certains jeux sans l'ajout de mods ? Difficile à dire pour certains qui ont vraiment bénéficié d'un travail fou de la part de leurs communautés, mais en tout cas Serious Sam 4 vient de proposer cette possibilité pour s'assurer un suivi régulier.

Les développeurs ne sont pas dupes et la plupart d'entre eux savent que la possibilité de modder est une façon de faire perdurer leurs créations pendant des années. Car outre les qualités indéniables de Skyrim, sa longue vie est clairement liée à l'usage de mods sur PC. C'est pourquoi Serious Sam 4 est désormais compatible mods.

Davor Hunski, directeur du projet, déclare :

Les modders ont toujours été la colonne vertébrale de notre communauté, repoussant les limites des jeux Serious Sam avec des modifications folles, de toutes les formes et toutes les tailles. Certains des mods Total Conversion auxquels nous avons joué sont particulièrement impressionnants, et ont contribué à maintenir nos jeux en vie pendant des années. Nous sommes impatients de découvrir ce que la communauté du modding nous réserve pour Serious Sam 4.

L'éditeur en question permet notamment de changer la map, transformer les scripts de combat et plein d'autres joyeusetés du genre pour transformer l'expérience de Sam le Sérieux 4.

Serious Sam 4 est disponible sur PC depuis le 24 septembre 2020 et il devrait arriver plus tard sur PS4, PS5, Xbox One et Series X.