Amazon ouvre un nouveau studio de développement avec des anciens de Rainbow Six Siege

Après quelques déboires et autant de reports, le MMO New World se fait encore attendre. Ca n'empêche pas toutefois le géant de la Silicon Valley d'ouvrir une autre structure de développement de jeu vidéo pour un autre projet.

À l'image de Microsoft, Amazon peut se permettre à peu près tout. Ainsi, le mastodonte de la vente en ligne n'hésite pas à ouvrir un tout nouveau studio à... Montréal. Ce haut lieu du développement vidéoludique, où Jade Raymond vient de fonder Haven, verra naître un nouveau jeu AAA multijoueur made in Amazon. Si tout va bien.

Les membres fondateurs du studio comprennent des vétérans de l'industrie Luc Bouchard (responsable de la production), Xavier Marquis (directeur de la création), Alexandre Remy (responsable du produit) et Romain Rimokh (directeur de contenu).

Certains d'entre eux n'ont en effet rien à prouver étant donné qu'ils ont travaillé sur Rainbow Six Siege.

Xavier Marquis déclare d'ailleurs à ce sujet :

Forts de 8 ans d'expérience avec Siege, nous sommes ravis de commencer avec une page blanche et la liberté de création pour créer une expérience totalement unique dans l'espace multijoueur.



Dès notre première discussion, nous avons ressenti un véritable lien avec les gens d'Amazon Games, leur approche du jeu et la quantité de connaissances, d'expertise et de technologie disponibles.





Reste à découvrir le jeu en question et lui souhaiter un destin plus favorable que celui d'un certain Crucible...