Six Days in Fallujah explique en vidéo sa technologie d'Architecture Procédurale "révolutionnaire"

Revenu d'entre les deads, Six Days in Fallujah de Victura et Highwire Games se remontre aujourd'hui, avec une vidéo nous narrant la surpuissance de l'architecture procédurale. Ici, elle s'annonce "révolutionnaire". Enfin, il paraît.

À voir aussi : Six Days in Fallujah revient d'entre les morts en vidéo !

Aujourd'hui on nous annonce donc que leur prochain jeu de tir militaire tactique à la première personne, Six Days in Fallujah, est lui aussi doté d'une technologie révolutionnaire développée par Highwire Games.

Appelée sobrement "Architecture Procédurale", que les joueurs du monde entier connaissent bien, pour l'avoir vue dans différends jeux, elle remodèle l'ensemble du champ de bataille à chaque fois que le jeu est lancé, ce qui permet de reproduire des bâtiments et des pâtés de maison entiers de manière procédurale. En bref, vous n'aurez jamais la même chose sous les yeux. En tout cas, pas forcément aux mêmes endroits.

Révolutionnaire ?

Mais pourquoi une architecture procédurale dans un jeu qui retrace une bataille aussi connue ? Les explications vienne des développeurs eux-mêmes :

Six Days in Fallujah recrée en effet des histoires vraies de la deuxième bataille de Fallujah en 2004, avec l'aide de plus d'une centaine de Marines, soldats et civils irakiens qui étaient présents durant. Des histoires qui ont incité l'équipe de développement à explorer de nouvelles façons de rendre les jeux de tir tactiques militaires plus proches des combats réels.

Les Marines nous ont dit qu'ils ne savaient jamais ce qui les attendait derrière la porte d'à côté. Mais dans les jeux vidéo, on joue encore et toujours sur les mêmes cartes. Le simple fait de connaître à l'avance la disposition d'un bâtiment et d'être capable de pouvoir appréhender une confrontation s'éloigne de la réalité des combats.

Avant de poursuivre :

Mémoriser les cartes, ce n'est pas réaliste. C'est aussi simple que cela, selon le sergent Adam Banotai, qui a dirigé une escouade de Marines bloc par bloc à travers Fallujah. Il s'explique plus avant :

Déblayer un bâtiment ou un quartier inconnu est terrifiant. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il va se passer, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons enregistré un nombre de victimes aussi élevé.

C'est pourquoi pour "simuler l'incertitude et le danger des combats urbains, Highwire Games et Victura ont investi pendant plus de trois ans, dans la mise en place des technologies qui permettent à un moteur de jeu moderne, de rendre chaque pièce de chaque bâtiment de manière procédurale, ainsi qu'avec l'utilisation de l'IA dynamique et de systèmes sonores nécessaires pour soutenir des environnements de jeu qui ne restent pas statiques".

Ainsi, comme vous l'aurez compris, dans Six Days in Fallujah, chaque carte est une nouvelle carte, les joueurs ne savent donc jamais à quoi s'attendre. Et même si les objectifs de mission et les évènements sont cohérents avec les histoires, "chaque scénario devient une expérience unique à chaque fois que les joueurs recommencent, ce qui garantit qu'aucun scénario ne se déroule deux fois de la même manière."

Sortie prévue cette année sur PC et consoles.