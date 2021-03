Série The Last of Us : La saison 1 adaptera le premier jeu, avec de grandes différences

Maintenant que l'on connait l'acteur et l'actrice qui incarneront Joel et Ellie, il reste encore tout à savoir de la série The Last of Us à venir sur HBO. Ca tombe bien, son créateur était d'humeur à en parler.

C'est ce week-end, durant le SXSW 2021, que Neil Druckmann, vice-président de Naughty Dog et derrière la licence The Last of Us a répondu aux questions d'IGN en compagnie de Halley Gross, co-scénariste du surpuissant deuxième volet.

Durant cet entretien, le créatif a confirmé que la série télévisée qu'il supervise aux côtés de Craig Mazin s'appuiera sur le premier jeu. L'approche a été discutée entre les deux showrunners du feuilleton qui sera diffusé par HBO aux États-Unis.

Nous avons longuement parlé du fait que la saison 1 de la série sera le premier jeu et les fondements philosophiques de l'histoire, des choses importantes pour que ce soit bien fait. En ce qui concerne les choses superficielles, comme savoir si un personnage devrait porter la même chemise à carreaux ou la même chemise rouge, cela peut y figurer ou non, c'est bien moins important pour nous que de connaître le coeur de ces personnes et le coeur de leur voyage. Cela reste assez proche. C'est amusant de voir certaines répliques du jeu dans le script de la série. Parfois, on s'en éloigne énormément pour un effet plus important, parce que nous évoluons cette fois dans un autre médium.



Par exemple, dans le jeu, il y a tellement d'action que vous devez entraîner le joueur à se faire aux mécaniques. Il faut donc que ce soit plus violent, plus spectaculaire que nécessaire dans une série télévisée, parce qu'il s'agit d'aider les gens à apprendre à se servir d'une arme. C'est donc très différent et HBO nous a bien poussés à nous éloigner de l'action hardcore pour nous concentrer sur la dramaturgie et les personnages. Jusqu'ici, mes épisodes préférés se sont grandement éloignés de l'histoire, et j'ai hâte que vous les voyez.

Et lorsqu'il lui est demandé s'il peut partager une information sans se faire taper sur les doigts, celui que l'on peut aussi nommer Dr. Uckmann, explique avoir pu enfin voir la première prothèse de clicker et rappelle une fois encore qu'il est très impatient de révéler ce qu'il a pu voir de Pedro Pascal et Bella Ramsey. Et nous donc. Mais pas de date pour la diffusion de The Last of Us, pour le moment.