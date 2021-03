Niantic (Pokémon GO) et Nintendo annoncent une application Pikmin

Si la période n'est pas trop adaptée à de longues excursions, cela n'empêche pas les créateurs de Pokémon GO de songer à de nouvelles façons de motiver les joueurs à aller par monts et par vaux en quête de nouveaux amis virtuels s'agitant dans le monde réel.

Niantic et Nintendo, c'est reparti pour un tour. Les deux sociétés ont révélé en joli mardi 23 mars 2021 préparer une nouvelle application mobile consacrée cette fois aux Pikmin. Il devrait une fois de plus être question de réalité augmentée et de marche à pied en compagnie des minuscules potes de Captain Olimar. Le but reste à définir. De là à imaginer que cela s'appellera Pikmin GO, il y a un pas que nous ne franchirons, mais nous y songeons fortement.

Avez-vous déjà rêvé de vous promener en compagnie de #Pikmin ? Avec la nouvelle app développée par @NianticLabs et Nintendo à venir courant 2021, explorez le monde réel et créez des souvenirs avec vos amis les Pikmin !



Il n'y a pour l'instant qu'une chose à faire : s'inscrire sur la mailing list du projet en espérant des nouvelles prochainement. Et un contexte plus favorable que des confinements à répétition. Enfin, si vous n'êtes pas trop déçu que le Pikmin 4 presque terminé depuis 2015 soit encore absent des agendas. Reste toujours Pikmin 3 Deluxe sur Nintendo Switch pour se consoler.