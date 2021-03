Zelda Breath of the Wild : Des fans travaillent sur une grosse extension, à découvrir en vidéos

Après le gentil petit troll, tout de même exaspérant, signé Eiji Aonuma lors du dernier Nintendo Direct, l'envie de retourner dans le Hyrule de Breath of the Wild est peut-être revenue. Et si, avant sa suite officielle, on se laissait tenter par une autre

Un groupe d'amoureux de The Legend of Zelda : Breath of the Wild s'est mis en tête de lui concocter une extension scénarisée gratuite et massive intitulée Second Wind. Le projet prévoit d'ajouter un certain nombre de nouveautés, dont 8 nouvelles zones et 15 missions annexes inédites, en plus d'ennemis, animaux, boss, PNJ et armes jamais vus. En sus, des rééquilibrages et corrections de bugs sont prévus.

Les vidéos ci-dessus en montrent un peu de ce DLC qui prévoit en plus de réaménager les ambiances de chaque Sanctuaire pour en faire des lieux uniques.

Second Wind est un DLC gratuit de grande ampleur pour Breath of the Wild, il comprend des tonnes de nouveau contenu, y compris des quêtes, armes, PNJ et ennemis. Il révise le contenu existant comme les sanctuaires, ajoute de nouveaux mécanismes tels que l'artisanat et offre de nombreuses améliorations au jeu de base. Visitez de nouveaux domaines, relevez de grands défis et plus encore dans un projet auquel plus de 50 personnes y contribue ! Dans cette vidéo, vous verrez un tout nouveau système de magasin. C'est assez complexe et il nous a fallu plusieurs mois pour nous mettre au travail. Avez-vous déjà vu des plats cuisinés dans un liste des magasins? Maintenant, vous pouvez vendre des produits alimentaires et spécifier les matériaux nécessaires pour le fabriquer.

Évidemment, tout cela concerne encore la version Wii U via émulateur. Et évidemment il va peut-être falloir s'attendre à une intervention des avocats de la firme de Kyoto, qui risque d'en avoir vent rapidement et pourrait bien souhaiter que personne ne puisse télécharger la bêta en cours disponible sur le Discord du projet...

