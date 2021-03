Bientôt la fin du PlayStation Store sur PS Vita, PSP et PS3 ?

S'il ne fait plus aucun doute que la PS5 s'impose petit à petit - et surtout au gré des stocks - comme le support privilégié par Sony, cela ne voulait pas dire que tout le monde était abandonné. Cela pourrait changer prochainement.

À voir aussi : Nintendo fait un rappel important concernant les jeux Super Mario 35

Selon le site TheGamer, qui évoque une source fiable et proche du dossier, les boutiques online de la PS3, de la PSP et de la PlayStation Vita seront fermées cet été. L'annonce officielle devrait être effectuée à la fin du moins de mars.

The Death stores

Pour la PSP et la la PS3, les stores devraient s'arrêter de tourner le 2 juillet tandis que la Vita aurait droit à un sursis, avec une fermeture le 27 août. Une fois les dates passés, il ne serait plus possible d'acheter des versions dématérialisées des jeux pour ces consoles. Il faudra pour deux d'entre elles s'en remettre uniquement aux jeux physiques, dont les cotes pourraient bien grimper. Néanmoins, la rumeur doit maintenant être confirmée.

La PSP est sortie le 12 décembre 2004 au Japon s'est écoulée à plus de 80 millions d'exemplaires, la PS3 en serait officiellement à plus de 87 millions depuis le 11 novembre 2006 et la merveilleuse mais très maudite PS Vita, disponible depuis le 17 décembre 2011, n'a séduit qu'une douzaine de millions de joueurs dans le monde.