Apple : Les utilisateurs sont très fidèles au constructeur selon une étude

Grâce à une récente étude de chez SenCell, on peut en apprendre plus sur la "loyauté" des utilisateurs envers les constructeurs. Et ceux de chez Apple sont, sans surprise, loin devant.

À voir aussi : AirPods 3 d'Apple : Finalement pas avant la fin de l'année ?

D'après cette dite étude on sait désormais que 91.9% des utilisateurs Apple sont prêts à acheter un nouvel iPhone ldès lors que ce dernier est disponible, contre 74% chez Samsung. Les raisons sont nombreuses et le sondage explique cela via plusieurs biais :

61% des utilisateurs iPhone aiment simplement la marque et n'ont jamais eu de soucis avec leurs téléphones et ne voient donc pas de raison d'en changer.

aiment simplement la marque et n'ont jamais eu de soucis avec leurs téléphones et ne voient donc pas de raison d'en changer. 21% avouent être "enfermés" dans l'écosystème avec des habitudes très importantes.

avec des habitudes très importantes. Dans le même ordre d'idées 10% d'entre eux n'ont pas la motivation de migrer vers Android et d'en apprendre "les bases".

et d'en apprendre "les bases". Et enfin 8% préfèrent s'en tenir à la marque.

Apple pour la vie ?

Dans le cas inverse ceux qui sont prêts à quitter Apple le feront à 38% pour une meilleure technologie (écran, batterie, etc). Bref un sondage qui permet d'en apprendre un peu plus sur le plan marketing d'Apple. Un écosystème à part qui permet aussi de garder les fidèles utilisateurs.