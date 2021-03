Tekken 7 : Lidia Sobieska se révèle en vidéo punchy + stage Island Paradise

Dès demain mardi 23 mars 2021, Lidia Sobieska rejoindra le roster de TEKKEN 7 en tant que dernier personnage du Season Pass 4. Et là... c'est fou. Mais pas que.

Une nouvelle combattante fait son apparition soudaine et spontanée dans Tekken 7, comme la vidéo le montre de manière ultra explicite.

Lidia, Polonaise de son état (civil) a toujours été une femme honnête et déterminée nous dit le communiqué. Par dessus le marché, il paraît qu'elle croit "que la justice exige le pouvoir absolu, c'est pourquoi elle a montré un grand intérêt pour le karaté dès son plus jeune âge". Je ne vois pas trop le rapport, mais soit. Ah, si ça s'éclaircit plus loin...

Karaté et politique

Elle a en effet montré un grand intérêt aussi bien pour le karaté que pour la politique. Elle a en effet participé et même remporté son premier championnat du monde de karaté à 18 ans. Pour la "petite" histoire, sachez que la perte de son père a renforcé son intérêt pour la politique, une passion familiale depuis. Mais pourquoi, me direz-vous ? Simple... La guerre déclenchée par la Mishima Zaibatsu affecte grandement la Pologne et elle est déterminée à régler la situation de ses propres poings.

Ce n'est pas tout, puisqu'en plus de ce nouveau personnage, un nouveau stage sera également ajouté, Island Paradise, un lieu paradisiaque prêt à accueillir les combats. Les DLC 18 (Lidia) et 19 (Island Paradise) seront disponibles via le Season Pass 4 ou pourront être achetés séparément.

Bref, c'est la fête.