Hitman Sniper Assassins montre son trailer mystérieux

Square Enix Montréal, le studio à l'origine de Lara Croft GO, Hitman GO, Hitman Sniper et Deus Ex GO, a annoncé hier que ses équipes de développement travaillent sur un nouveau jeu Hitman Sniper pour mobiles, dont le titre provisoire est super bien trouvé : Project Hitman Sniper Assassins.

À voir aussi : Life is Strange True Colors : Premières infos sur un nouvel épisode 100% émotions

Ce nouveau jeu pour mobiles donc, proposera selon son éditeur, une histoire Hitman "complètement originale avec de nouveaux assassins jouables et des fonctionnalités de gameplay inédites".

Si vous voulez bien vous donner la peine de regarder le teaser trailer ci-dessus... Dominic Allaire, producteur exécutif sur le jeu a déclaré ceci :

Acclamé comme l'un des meilleurs jeux pour mobiles à sa sortie, Hitman Sniper a fait grimper les attentes des joueurs vis-à-vis des jeux de tir de précision pour mobiles. Project Hitman Sniper Assassins représentera un bond en avant, une évolution pour le genre, et nous sommes impatients de voir les joueurs partager notre joie lorsqu'ils l'auront entre les mains dans les mois à venir.

Hitmonsieur

Avant que Fahad Khan (concepteur du jeu en chef) ne poursuive, sûr de son coup :

2021 sera l'une des meilleures années pour être fan de la franchise Hitman. Une approche et des tactiques créatives sont la marque de fabrique de l'univers du jeu. Nous avons poussé plus loin ce que les fans aimaient et proposons une expérience qui offre aux joueurs davantage de liberté pour réellement incarner un Hitman Sniper.